Ветрено, но с теплом: синоптик рассказала о погоде в Украине в понедельник

03.11.2019 16:10

Известный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице сообщила, что завтрашний день, 4 ноября, ознаменуется потеплением в Украине, передает replyua.net.

По ее словам, завтра температура воздуха будет колебаться в пределах от 15 до 20 градусов. Холоднее будет на востоке страны – 8-13 градусов тепла. В то же время, на западе нашей страны ожидаются дожди, также небольшие осадки вероятны на северной части страны. Порывистый ветер еще будет бушевать на территории страны.



Что касается столицы, то в Киеве новая неделя начнется также тепло: температура будет составлять от 15 до 17 градусов. Тем не менее, местами возможен небольшой дождь, к тому же, усилит дискомфорт сильный порывистый ветер. В целом, украинцы могут рассчитывать еще на несколько теплых дней.



Сам же ноябрь, если верить народному синоптику Леониду Горбаню, ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. В то же время, зима в нашей стране будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, по сравнению с предыдущими годами. Это последствия изменения климата. Сильные морозы если и будут, что всего несколько дней.