Зеленский начал борьбу с рейдерством, новый закон вступил в силу: подробности

03.11.2019 07:49

Сегодня вступил в силу обновленный закон о защите права собственности

2 ноября, спустя десять дней со дня опубликования, вступил в силу Законопроект №1056-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности», который направлен на борьбу с рейдерством.

Основные положения законопроекта предполагают:

предъявление обязательного нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав;

прекращение деятельности аккредитованных субъектов;

реализацию принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;

более жесткую меру ответственности за нарушение выше упомянутых процедур.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал закон, благодаря которому рейдерам устроят настоящий «ад». Так, документ упраздняется деятельность аккредитованных госрегистраторов в связи с тем, что «значительное их количество принимало активное участие в сомнительных или и откровенно преступных регистрационных действиях».

Кроме того, закон вводит обязательное нотариальное удостоверение об отчуждении корпоративных прав.

Закон вносит изменения в статью 166 Кодекса об административных правонарушения. Сумма штрафа должностному лицу за несоблюдение сроков регистрации предприятия или организации вырастет с 200-400 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг) до 400-600 нмдг. За повторное нарушение в течение года предусмотрено от 500 до 1000 нмдг (было от 300 до 500 нмдг).

Источник: https://politeka.net