Если Зеленский не исправит свою ошибку, Путин достигнет своей цели, – Бессмертный

04.11.2019 10:20

Как передает replyua.net, бывший член украинской делегации в ТКГ в Минске Роман Бессмертный в интервью одному из СМИ заявил, что власть в Украине до сих пор неправильно оценивает поведение президента РФ Путина, ведь он не отказался от своих намерений добиться полной капитуляции Украины. Москва показывает, что готова идти на диалог с Украиной лишь для того, чтобы в итоге завести президента Зеленского в ловушку.



По словам Бессмертного, одна из главных ошибок, которую уже допустил Зеленский, заключается в том, что в Украине начинает создаваться раскол между активной общественностью и Офисом президента. Власть в угоду Путина абсолютно равнодушно отнеслась к акциям «Нет – капитуляции!», войск в Станице Луганской и Золотом уже нет, по этой территории спокойно прогуливаются российские чиновники, изучая ситуацию.



Роман Бессмертный считает, что Путин больше всего рассчитывает на то, что произойдет еще больший раскол между властью и обществом. И, если тогда появится возможность напасть на Украину еще большими силами, то Кремль это будет делать. По мнению дипломата, если Зеленский не наладит диалог с обществом, в частности, с ветеранами АТО, армией, то Путин достигнет своей конечной цели, которая заключается в полной капитуляции Украины. читайте также – по указанию Богдана в ГПУ хотят закрыть дела по Майдану.