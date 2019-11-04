Эксперт рассказал, какие регионы Украины будут подвержены землетрясением

04.11.2019 20:01

Заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера, комментируя свои слова относительно возможности землетрясения на Закарпатье, рассказал, каким регионам грозит опасность, передает replyua.net.

По его словам, могут пострадать юго-западные области и Крым. Кроме этого, в зоне риска находится Закарпатье – там на грунтах второй категории могут происходить землетрясения до 7 баллов по 12-балльной шкале. Кендзера также назвал среди потенциально сейсмоопасных регионов юго-запад Одесской области.



«Есть, например, район Кривого Рога, где происходят землетрясения в первую очередь по тектоническим причинам, но во вторую очередь потому, что люди переместили огромные объемы грунта из-под земли на поверхность, потом в другие места. Вызвали напряженное состояние среды», - рассказал эксперт. В то же время Кендзера подчеркнул, что точное время, когда случится землетрясение, «никто не может предвидеть ни в Украине, ни в другой стране мира». «Никто точно не может сказать, что происходит на глубине. Все предвестники, которых есть уже около 600, говорят только о том, что изменяется напряженно-деформированное состояние среды на глубине. Выльется ли это в одно сильное землетрясение или в тысячу небольших, можно прикинуть. Большие землетрясения бывают несколько в год, а мелких землетрясений бывает около 4 тысяч каждый день. Больше шансов, что любое деформированное состояние будет распадаться за счет большого количества мелких землетрясений», – рассказал он.