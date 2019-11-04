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Эксперт рассказал, какие регионы Украины будут подвержены землетрясением

04.11.2019 20:01
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Эксперт рассказал, какие регионы Украины будут подвержены землетрясением

Заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера, комментируя свои слова относительно возможности землетрясения на Закарпатье, рассказал, каким регионам грозит опасность, передает replyua.net.

По его словам, могут пострадать юго-западные области и Крым. Кроме этого, в зоне риска находится Закарпатье – там на грунтах второй категории могут происходить землетрясения до 7 баллов по 12-балльной шкале. Кендзера также назвал среди потенциально сейсмоопасных регионов юго-запад Одесской области.

«Есть, например, район Кривого Рога, где происходят землетрясения в первую очередь по тектоническим причинам, но во вторую очередь потому, что люди переместили огромные объемы грунта из-под земли на поверхность, потом в другие места. Вызвали напряженное состояние среды», - рассказал эксперт. В то же время Кендзера подчеркнул, что точное время, когда случится землетрясение, «никто не может предвидеть ни в Украине, ни в другой стране мира». «Никто точно не может сказать, что происходит на глубине. Все предвестники, которых есть уже около 600, говорят только о том, что изменяется напряженно-деформированное состояние среды на глубине. Выльется ли это в одно сильное землетрясение или в тысячу небольших, можно прикинуть. Большие землетрясения бывают несколько в год, а мелких землетрясений бывает около 4 тысяч каждый день. Больше шансов, что любое деформированное состояние будет распадаться за счет большого количества мелких землетрясений», – рассказал он.



Теги: Украина, Донбасс, землетрясение
 
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