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Как изменится курс доллара к концу недели: прогноз аналитика

04.11.2019 13:49
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Как изменится курс доллара к концу недели: прогноз аналитика

В последние дни гривна демонстрирует умеренную динамику роста, а также укрепляется относительно других валют. Однако, на следующей неделе курс гривны может измениться – позитивная тенденция вряд ли сохранится.

Аналитик Альпари Максим Пархоменко считает, что курс доллара к гривне на следующей неделе вернется к отметке 25 грн/долл. При оптимистическом сценарии, курс доллара закрепится на отметке 24,60 грн/долл, передает Главред.

"В начале следующей недели нас ждет аукцион ОВГЗ, на котором может быть сформирован спрос на гривну. Но, к сожалению, учитывая предыдущие аукционы, объемы привлечений в значительной степени сократились. В связи с этим ожидать поддержки с этой стороны, как и роста спроса на гривну, не стоит", - цитирует Пархоменко РБК-Украина.

К слову, Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 ноября, курс доллара на уровне 24,73 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 8 копеек. Евро также подешевел на 8 копеек - курс евро составляет 27,55 гривны. Российский рубль практически не изменился - стоимость российской валюты составляет 0,386 грн.

Источник: from-ua.com 



Теги: Донбасс, доллар, прогноз, курс валют
 
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