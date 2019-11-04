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Министр здравоохранения: в Украине начнут лечить по телевизору

04.11.2019 15:40
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Министр здравоохранения: в Украине начнут лечить по телевизору

Министр здравоохранения Скалецкая Зоряна сообщила неоднозначную новость. Так, украинцев будут лечить по телевизору.

Скалецкая в своем интервью в одном из СМИ сказала, что сейчас уже некоторые врачи ведут консультацию онлайн, телемедицина - следующий шаг. По ее мнению, это особо важно ждя населенных пунктов Украины, которые находятся в большом отдалении от городов с развитой инфраструктурой. Таким образом сельчане смогут получить консультацию врача.

На данный момент в Одесской области уже работает подобная система. Так, семейные врачи из отдаленных амбулаторий могут консультироваться с коллегами.

По ее словам, возможность обращения пациента к доктору при помощи телемедицины - это следующий шаг. 

В Украине есть учреждения, где пациентов консультируют удаленно, однако, телемедициной это еще не назвать.

Сейчас, по словам министра, стоит вопрос о подключении и настройки техники, которая уже закуплена в целях использования для удаленного консультирования. 

Ранее Скалецкая заявила, что в Украине должна быть разрешена с 2020 года пересадка органов от неродственного донора. Так, возможность пересадки органов предусмотрена законом о трансплантации.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, министр, здравоохранение, лечение, телевизор
 
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