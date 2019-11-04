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«Нет причин для повышения»: Харченко убежден, что газ не должен дорожать в текущем отопительном сезоне
Александр Харченко заявил журналистам Украинского радио, что в текущем отопительном сезоне тарифы на газ для бытовых потребителей повышаться не должны. По словам директора Центра исследования энергетики, сейчас просто нет никаких объективных причин для роста цены «голубого топлива», сообщает replyua.net.
Александр Харченко считает, что в течение всего отопительного сезона 2019/20 тарифы на газ для населения Украины должны оставаться на текущем уровне. Эксперт признает, что зимой газ дорожает, поскольку его потребление увеличивается. Однако не стоит забывать, что Нафтогаз успел закачать в подземные хранилища более 21 миллиарда кубометров «голубого топлива», купленного по относительно низкой цене.
Соответственно, никаких объективных причин для повышения тарифов на газ в Украине сегодня нет. Ведь продавать газ можно по той цене, по которой он был куплен - такой подход является действительно честным. Более того - даже Международный валютный фонд, который украинские власти всегда представляют как негативный фактор, соглашается в справедливости такого ценообразования. Поэтому сам Харченко ожидает сохранение тарифа на текущем уровне. Читайте также: «Это политическая безграмотность»: Эксперт прокомментировал сбор подписей в парламенте за отставку генерального прокурора.
Теги: Донбасс, цена, газ, повышение
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