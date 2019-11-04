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Праздник Казанской иконы Божией Матери: Народные приметы на этот день
Сегодня, 4 ноября, православные христиане почитают чудотворную икону Богородицы, явившуюся в Казани в 1579 году.
По преданию, после того, как в 1579 году произошел пожар, уничтоживший большую часть города, девятилетняя Матрона увидела во сне Богородицу, которая велела ей отправиться на пепелище и откопать икону. Девочка послушалась, и в результате в месте нахождения иконы был основан монастырь. Первой его монахиней стала именно Матрона.
Согласно народным приметам, утренний туман предвещает оттепель, а ясный день — похолодание. Нет дождя — жди неурожая в следующем году
В этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу, это сулит несчастье. А вот сыграть свадьбу — хороший знак и залог счастье для молодых.
Также предки верили, если в этот день погреб проветрить и окурить дымом от сушеного можжевельника, значит, припасы никто не тронет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, праздник, приметы, икона, Богородица
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