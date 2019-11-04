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Путин решился на историческую встречу с Зеленским: важные детали
Президент России Владимир Путин решил согласиться на встречу в «нормандском формате», но есть условия
Об этом заявила его «правая рука» Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
«Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата», — отметил он.
В то же время Песков уточнил, что процесс подготовки разговора в «Нормандском формате» якобы осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон».
Как сообщалось ранее, чем ближе встреча в нормандском формате, тем больше версий того, какие «сюрпризы» подготовил российский президент Владимир Путин
Лидер РФ во время этой встречи не собирается идти ни на какие уступки.
Такое мнение в интервью Politeka Оnline высказал известный военный эксперт Алексей Арестович. Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца.
Он уверен, что президент страны-агрессора и дальше будет реализовывать политику, целью которой является заставить Украину пойти на прямые переговоры с ОРДЛО, втюхать эти регионы Украине на условиях, обеспечивающих их дальнейшую федерализацию и особый статус.
«И он готов пойти на полное прекращение огня, обмен пленными и так далее, если это будет способствовать изменениям во внутреннем законодательстве и взятием Украиной на себя определенных обязанностей», – подчеркнул эксперт.
Арестович добавил, что со стороны РФ ситуация абсолютно управляемая:
«Если они дадут команду не стрелять и быть паиньками, они не будут стрелять и будут соблюдать это перемирие лучше, чем мы, раз в десять. Но если мы не будем продвигаться, ясно, он будет «греть» фронт. У россиян есть стабильные цели касательно Украины и Запада, а средства их реализации очень гибкие . Россияне, вся нация, доказала то, что она 350 лет может бить в одну точку. Стоит понимать что есть долгосрочные цели России относительно Украины и Запада».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, встреча, нормандская четверка, нормандский формат, Зеленский
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