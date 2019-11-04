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Архив - Украина

Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО

04.11.2019 21:50
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит членство в альянсе, но в данный момент стране следует сосредоточиться на проведение реформ в сфере обороны и безопасности.

"Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сфокусироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас быстрее к членству в НАТО",

- ответил Столтенберг.

Проведение необходимых реформ ускорит вступление страны в организацию.

Вступление Украины в НАТО одобрили еще в 2008 году, но сказать, когда конкретно страна станет частью альянса нельзя, так как это зависит от темпов реформирования.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, НАТО
 
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