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Трамп раскрыл свою позицию по Украине: важное заявление
Президент США Дональд Трамп признался, как относится к Украине, России и другим государствам
Об этом он заявил журналистам на лужайке перед Белым домом, передают зарубежные СМИ.
«Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами, — ред.) », — сказал он и добавил, что его поддержка Украины тоже «очень хорошая».
Ранее мы сообщали, Трамп призвал СМИ раскрыть имя информатора, который раздувает сенсацию с его импичментом.
Так, в своем микроблоге в Twitter президент США написал: «Информатор поступил настолько неправильно, что он должен объявиться. СМИ фейковых новостей знают, кто он, но, будучи инструментом Демократической партии, не хотят раскрыть его (личность — ред.), потому что тогда мало не покажется. Раскройте личность информатора и покончите с этим вымыслом об импичменте!»
Накануне американские СМИ обнародовали ряд заявлений о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, США, Донбасс, Дональд Трамп, заявление
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