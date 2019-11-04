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Украина переходит на единый экстренный номер: как будем вызывать полицию, пожарных и скорую
В Украине заговорили о переходе на единую систему “112”. Она должна перевести все экстренные службы на один номер, чтобы адаптировать страну к нормам Европейского Союза и улучшить сервис для рядовых украинцев, пишет Обозреватель.
В чем суть идеи и когда ждать кардинальных изменений?
Главное:
До 2021 года в Украине должны ввести единый номер экстренной службы “112”;
Он придет на замену номеров скорой, пожарной, полиции и газовой службы;
По мнению экспертов, это большой плюс. Легче станет всем, как самим службам, так и украинцам;
Такая практика успешно работает годами как в США, так и в большинстве стран Европы.
Полиция, пожарная и скорая в одном номере
Суть идеи проста — перевести все экстренные службы на один номер. Чтобы вместо 101, 102, 103, 104 был один — “112”. При таком раскладе оператор единой системы сможет самостоятельно вызвать необходимую службу для помощи абонентам. Идея не нова, уже во всю используется во многих странах.
Более того, говорили о ней в Украине и несколько лет назад. Есть и соответствующие законодательство. Хотели провести изменения еще перед “Евро-2012”, тогда был принят закон "О системе экстренной помощи населения по единому номеру 112" от марта 2012 года. В нем есть все — как детализация идеи, так и необходимые законодательные аспекты.
Полиция, скорая и пожарная: как Украина переходит на единый экстренный номер
Но закон так и не заработал. Упоминали об идее перехода и разного рода чиновники и министры. Из крайних — экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. Еще в октябре 2018 года она заявляла об активной работе в этом направлении, но результата до сих пор так и не видно.
К слову, министр отметила, что сейчас от несогласованности работы служб страдают и медики скорой помощи. Очень часто они выезжают на опасные вызовы без сотрудников полиции и подвергаются нападениям.
Сейчас в профильном Министерстве внутренних дел занимаются разработкой технической платформы для системы “112”. С августа 2019 года проводится тестовая эксплуатация системы экстренной помощи по номеру 112 на базе Службы по чрезвычайным ситуациям, сообщили в ведомстве в ответ на запрос “Сегодня”.
Структурировал суть проблемы для OBOZREVATEL исполнительный директор организации “Виклик 112” Станислав Гашпаренко:
Перед внедрением системы нужно провести аудит. Он стоит денег и заняться им должна в идеале независимая иностранная компания. В министерствах этого не очень хотят;
После аудита необходимо окончательно разработать программное обеспечение, а затем подготовить материальную базу;
Должно быть взаимопонимание и реальная работа между МВД и МОЗ. Его пока тоже нет;
Все это может обойтись как минимум в 70 миллионов долларов. Но деньги готовы предоставить иностранные доноры, в первую очередь Швеция;
Адвокат Владимир Лунев идею с переходом на номер "112" также поддерживает, но акцентирует внимание именно на материально-техническом обеспечении как сотрудников, так и системы в целом.
“Это правильный шаг. Сейчас в случае пожара на улице человеку нужно звонить и в пожарную службу, и в скорую, и в полицию. Это занимает время, службы не всегда отвечают на звонки и возникают проблемы. Когда же заработает единый номер, то оператор при получения звонка сможет вызвать все службы самостоятельно, упростив очевидцам работу”, — рассказал OBOZREVATEL Лунев.
Окончательно же внедрить единый номер Украина должна до 2021 года. Так сказано в подписанном ранее Соглашении об Ассоциации с ЕС. Правда, Станислав Гашпаренко скептически относится к такой перспективе. Он считает, что времени осталось слишком мало.
Какой опыт Европы и США
Самый известный пример единой экстренной службы действует в США и Канаде — 911. В Европе же работает аналог — 112. Впервые номер появился еще в 1991 году благодаря инициативы Швеции, и был внедрен в отдельную директиву ЕС уже в 1998 году.
При этом во многих странах ЕС наряду с единым номером, действуют и номера конкретных служб. К примеру, в Австрии есть отдельный номер пожарной службы — 122, полиции — 133, скорой — 144, службы газа — 128.
В Германии сотрудники экстренной службы (номер 110) должны обязательно владеть иностранным языком, как минимум английским.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, скорая помощь, полиция, 112
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