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Украинцу во время массажа спины сломали позвоночник
04.11.2019 08:00
Украинцу сделали массаж, после которого он получил перелом.
Инцидент произошел в Житомире.
Так, делом заинтересовалась полиция.
Мужчина 44-х лет сообщил, что в начале октября он попал на массаж. Манипуляции были столь сильными, что из массажного кабинета клиента забрала карета скорой помощи.
Согласно заключению судмедэкспертизы, у мужчины диагностировали закрытую травму позвоночника и компрессионные переломы нескольких позвонков шейного и грудного отдела.
Правоохранители квалифицировали дело как нанесение тяжких телесных повреждений.
Против массажиста открыто уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязательств медработником. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, перелом, массаж, позвоночник
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