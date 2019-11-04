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Уничтожение MH17 на Донбассе: душегуб Цемах внезапно заговорил, «предлагали дом»
Подозреваемый и основной свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing-777 Владимир Цемах недавно дал интервью, в котором заявил, что в Нидерландах ему предлагали гражданство и возможность проживания
Чиновники из прокуратуры Нидерландов уже выразили свою реакцию на интервью, которое Цемах дал пропагандисту Кириллу Вышинскому. Пресс-секретарь прокуратуры Брехт ван де Мосдейк подтвердила, что допросом Цемаха занималась Международная совместная следственная группа, пишет Укринформ.
При этом Мосдейк уточнила, что Цемах является человеком, который «представляет интерес для Международной совместной следственной группы».
Она добавила, что разговоры всегда являются конфиденциальными, поэтому не стала вдаваться в детали допроса. Действительно ли Цемаху предлагали домик в Нидерландах и гражданств – неизвестно.
Также в прокуратуре Нидерландов напомнили, что направили запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября с целью экстрадиции в Нидерланды.
Цемах — не только главный свидетель, он также является подозреваемым по делу о крушении на Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17. Тогда погибли все пассажиры и экипаж (всего 298 человек).
Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Нидерланды, катастрофа, терроризм, авиакатастрофа
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