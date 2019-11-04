Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В РФ бьют тревогу из-за новой украинской ракеты, которую невозможно сбить (ВИДЕО)

04.11.2019 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В РФ бьют тревогу из-за новой украинской ракеты, которую невозможно сбить (ВИДЕО)

В Украине разработана новая противокорабельная ракета "Молния". Ее особенность в том, что в мире еще не разработаны средства для сопротивления ей. 

Так, "Молния" предназначена для противодействия в акваториях Черного и Азовского моря флотилии Российской Федерации.

Ракета развивает скорость около 2000-2500 км/ч и считается несбиваемой. Напомним, что скорость звука составляет 1200 км/ч.

"Молния" - сверхзвуковая ракета, ее презентовали конструкторы бюро "Южное".

Полковник запаса и военный эксперт Жданов Олег сообщает, что на данный момент в мире средств вооружения, которые бы могли противодействовать "Молнии", нет.

В российских СМИ подняли панику по поводу украинской разработки, обсуждая мощные характеристики оружия.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, ракета
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх