В штабе ООС объяснили, когда может состояться разведение войск возле Петровского

04.11.2019 17:00

Разведение сил в Петровском Донецкой области может состояться уже 8 ноября, только при условии соблюдения режима прекращения огня. Об этом заявил командующий ООС Владимир Кравченко.

Как отметил командующий ООС, штаб уже направил письмо в ОБСЕ. Кравченко добавил:

«Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводимся, если не будет нарушения «режима тишины».

По словам руководителя украинской стороны СЦКК Александра Борщевского, последние обстрелы украинских позиций возле Петровского были зафиксированы 29 и 30 октября. Он добавил, что если в ближайшие дни обстрелов не будет, то 7 ноября должна произойти верификация установление «режима тишины», а 8 ноября — практическое разведение войск.

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