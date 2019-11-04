- Встреча Путина и Зеленского, известна главная цель президента РФ: «Пока Украина не окажется…»20:30
- Новые законы: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ20:15
- Эксперт рассказал, какие регионы Украины будут подвержены землетрясением20:01
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Украина потребовала объяснений от Франции из-за скандального заявления Макрона19:06
- Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск18:48
- Слуги народа собирают срочный съезд, раскрыты главные темы: все подробности18:30
- «Нет причин для повышения»: Харченко убежден, что газ не должен дорожать в текущем отопительном сезоне17:50
- «ЕС и Канада не помеха»: Президент Зеленский подписал закон о судебной реформе17:27
- В штабе ООС объяснили, когда может состояться разведение войск возле Петровского17:00
Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье
Как организм реагирует на потепление.
Резкая смена погоды может привести к проблемам с самочувствием, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Об этом сообщил врач-терапевт Виктор Лившин.
По его словам, на резкое потепление реагируют сосуды и как следствие – меняется артериальное давление.
«После этого могут возникать головные боли, неприятные ощущения в грудной клетке, тяжесть в ногах, слабость», — отметил врач.
Как говорит специалист, все зависит от уже имеющихся проблем со здоровьем.
«Могут даже произойти небольшие изменения в зрении», — сказал эксперт.
В особую группу риска входят пенсионеры и люди с хроническими болезнями. Проблемы с самочувствием могут возникнуть также у больных диабетом, «вегетатиков», гипертоников и малоподвижных людей.
Для того, чтобы избежать проблем с самочувствием в результате резкого потепления, врач посоветовал придерживаться правил ЗОЖ и не переутомляться.
Теги: Донбасс, здоровье, погода, ноябрь
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Ноги крутит, руки крутит - это всё погода мутит!
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье
- Медики рассказали, как пережить негативное влияние пасмурной и дождливой погоды
- Поладить с осенью помогут... мешки на спине
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск18:48
- В "администрации" Донецка назвали сумму задолженности жителей города по квартплате16:30
- В "ДНР" обвинили Украину в срыве разведения войск в Петровском15:30
- Члены НВФ запустили сигнальную ракету возле Петровского14:45
- В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском12:00
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети07:30
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Встреча Путина и Зеленского, известна главная цель президента РФ: «Пока Украина не окажется…»20:30
- Новые законы: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ20:15
- Эксперт рассказал, какие регионы Украины будут подвержены землетрясением20:01
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Танки НАТО у границ России: Путин в ярости19:20
- Украина потребовала объяснений от Франции из-за скандального заявления Макрона19:06
- Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск18:48
- Слуги народа собирают срочный съезд, раскрыты главные темы: все подробности18:30
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- «Нет причин для повышения»: Харченко убежден, что газ не должен дорожать в текущем отопительном сезоне17:50
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?16:45
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы