Встреча Путина и Зеленского, известна главная цель президента РФ: «Пока Украина не окажется…»

04.11.2019 20:30

Война с Россией на Донбассе будет продолжаться, пока Украина не окажется в кармане у президента РФ Владимира Путина

Об этом написал журналист Виталий Портников в блоге на Еспресо, комментируя заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что Путин готов к встрече в «нормандском формате» при срочной необходимости.

«Это заявление ставит под сомнение любые домыслы о дате проведения встречи в «нормандском формате». До него можно было еще считать, что стоит украинскому президенту Владимиру Зеленскому «прогнуться» под российские условия, как в Кремле согласуют дату саммита. Но, как видим, ничего подобного не происходит», — отметил он.

По словам журналиста, заявлением Пескова должен был бы, по идее, заинтересоваться сам Зеленский, до последнего времени он уверял, что выполняет условия Путина только потому, что хочет встретиться с российским президентом, а не обсуждать вопросы войны и мира по телефону.

«Я не могу понять, почему Зеленский так стремится к этой встрече, почему рассчитывает на ее успех и не понимает, какой катастрофой для него может обернуться «нормандский саммит». Но после заявления Пескова стоит задаться вопросом – а этот саммит вообще будет? Что такое срочная необходимость? Что должно вообще произойти?» — подчеркнул Портников.

Также ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь не идти на конфронтацию со своим российским коллегой Владимиром Путиным, повторяет самую главную ошибку своего предшественника Леонида Кучмы.

Такое мнение высказал известный украинский политолог Виталий Портников.

Наблюдая декларирование Зеленским как можно скорейшей встречи с Путиным в «нормандском формате», где украинский лидер надеется достучаться до кремлевского диктатора и остановить войну, Портников проводит исторические параллели.

Источник: https://politeka.net