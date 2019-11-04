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Зеленский повторяет фатальную ошибку Кучмы, раскрыты подробности: «можем потерять Украину»
Шестой президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь не идти на конфронтацию со своим российским коллегой Владимиром Путиным, повторяет самую главную ошибку своего предшественника Леонида Кучмы
Такое мнение в колонке для «Радио Свобода» высказал известный украинский политолог Виталий Портников.
Наблюдая декларирование Зеленским как можно скорейшей встречи с Путиным в «нормандском формате», где украинский лидер надеется достучаться до кремлевского диктатора и остановить войну, Портников проводит исторические параллели.
«Зеленский, вероятно, сам того не осознает, но повторяет ту же ошибку, которую допустил Леонид Кучма, когда был избран президентом Украины. Неопытный «красный директор» тоже верил, что стоит ему провести официальные переговоры с коллегой — президентом России Борисом Ельциным, как все проблемы украинской-российских отношений будут решены». Условием для приезда в Киев Ельцин тогда назвал подписание соглашения о Черноморском флоте, которое стало результатом значительных уступок с украинской стороны. Это соглашение, по сути, позволила России установить фактический контроль над Севастополем, создать условия для будущей аннексии Крыма и нападения на Украину.
Тогда Евгений Марчук предупреждал Кучму, что это соглашение – капкан для страны. Но Леониду Даниловичу очень хотелось видеть Ельцина в Киеве. Он не учел, что Ельцин – сильный политический игрок, бывший кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, и позже сильно пожалел об этом.
Сейчас в аналогичной ситуации оказался Зеленский, которому предстоит встретиться с сильнейшим политическим манипулятором и бывшим сотрудником КГБ. Ради этой встречи он фактически идет на уступки России по Донбассу, санкционируя разведение войск, несмотря на нарушение боевиками всех возможных режимов.
И тогда, и сейчас граждане ошибочно полагают, что встреча двух президентов принесет «мир и спокойствие».
«Действующие лица те же. И ошибки те же», – констатирует политолог и тут же объясняет суть этих ошибок. Опытный российский президент видит, что в Киеве заинтересованы во встрече с ним, и требует согласования всех условий встречи, всех документов, всех уступок еще до проведения встречи. Неопытный украинский президент готов пойти на любые уступки, чтобы встретиться с российским коллегой и «все ему объяснить»
«Это — инстинкт крепостного, который верит, что сможет все объяснить господину, и тот к нему прислушивается. И этот инстинкт присущ не только украинским президентам. Его не может избавиться большинство украинских граждан», – резюмировал Портников.
От того, избавятся ли укранцы от этого инстинкта и избегут ли кремлевского капкана, зависит в прямом смысле существование государства.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Путин, ошибка, Кучма, Зеленский
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