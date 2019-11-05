- Уголовная ответственность за "манипулирование" СМИ16:40
- Порошенко полетел в Харьков эконом-классом - пассажиры опешили, увидев экс-президента: видео 16:20
- Михаил Ткач: "Мы будем снимать их на пляжах, мы будем снимать их на побережьях..."16:03
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил15:40
- "Я в шоке!" Зеленский резко отреагировал на ситуацию с производством танков для ВСУ15:20
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится14:48
- Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование14:15
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО13:56
- Реформа медицины: Скалецкая рассказала, когда ждать "Европу в Украине"13:40
- Госпогранслужба закрывает один из КПВВ на админгранице с Крымом13:30
Дело о закупке некачественных бронежилетов: ГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны Украины в закупке некачественных бронежилетов "Корсар". Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, пишет 112.
По словам директора ГБР, сообщено о подозрении начальнику главного управления Минобороны, заместителям управления и начальникам отделов.
Установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными.
Общая стоимость убытков составила 61 млн гривен.
Труба сообщил, что в дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются.
"Корсар М3" – бронежилет, который разработан и изготавливается украинской компанией НПО "ТЕМП-3000". Был разработан в 2002 году для украинских миротворцев. Первые образцы прошли испытания в условиях боевых действий в Ираке, Ливане и на Балканах.
После начала войны на востоке Украины резко возрос спрос на эти средства защиты. Так, если за период 2011-2013 годов для ВСУ было изготовлено всего 150 образцов, то уже в мае 2014 года производитель получил заказ на 24 тыс. бронежилетов.
Теги: Донбасс, подозреваемый, бронежилет, чиновники
- "Народный губернатор" ЛНР рассказал подробности своего побега от пограничников (ВИДЕО)
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Плевок в душу «русскому миру». Власти «ЛНР» ввели плату за право въезда на подконтрольную им территорию в евро
- Из героя - в преступники? Мужчину, задержавшего насильника, обвиняют в убийстве
- Украина возьмет в долг почти миллиард евро на строительство дорог
- Скандальное дело о массовом убийстве в "ПриватБанке". Правды не узнаем никогда?
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил15:40
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится14:48
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО13:56
- «К чему готовиться?»: Завтра в «ДНР» заедет очередной «гумконвой» из России13:21
- На КПВВ возле Станицы Луганской у пожилой женщины случился инсульт12:50
- В Горловке из-за обстрела повреждены дома и обесточена часть поселка12:38
- Адский огонь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ08:40
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми08:20
- Боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, потерь нет22:44
- В Донецке увеличилось количество тяжких преступлений22:08
- Уголовная ответственность за "манипулирование" СМИ16:40
- Порошенко полетел в Харьков эконом-классом - пассажиры опешили, увидев экс-президента: видео 16:20
- Михаил Ткач: "Мы будем снимать их на пляжах, мы будем снимать их на побережьях..."16:03
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил15:40
- "Я в шоке!" Зеленский резко отреагировал на ситуацию с производством танков для ВСУ15:20
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится14:48
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование14:15
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО13:56
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака09:38
- Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы22:30
- Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев19:46
- Знаки Зодиака, для которых ноябрь может быть судьбоносным17:14
- Что подарит ноябрь знакам зодиака, которых всю осень преследовали неудачи16:30
- 5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год14:26
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям