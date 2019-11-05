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ГБР сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов

05.11.2019 17:04
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ГБР сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов

Госбюро расследований сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар". 

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

В частности, сообщено о подозрении начальнику главного управления Минобороны, заместителям управления и начальникам отделов. Установлено, что Минобороны закупило 20 тыс бронежилетов, стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тыс бронежилетов оказались бракованными. 


Убытки составили 61 млн гривен. 


Труба сообщил, что в дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются. "Они не отвечали техническим характеристикам",- сказал он. Проводятся экспертизы для установления окончательной суммы убытка. 


По материалам: Українськi Новини
 
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