ГБР сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов

05.11.2019 17:04

Госбюро расследований сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

В частности, сообщено о подозрении начальнику главного управления Минобороны, заместителям управления и начальникам отделов. Установлено, что Минобороны закупило 20 тыс бронежилетов, стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тыс бронежилетов оказались бракованными.



Убытки составили 61 млн гривен.



Труба сообщил, что в дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются. "Они не отвечали техническим характеристикам",- сказал он. Проводятся экспертизы для установления окончательной суммы убытка.

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