- В Украине исчезнут детские дома и интернаты16:12
- Вчера в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда16:00
- Скорая, полиция, пожарные в Украине будут вызываться по-новому: назван номер — один для всех15:48
- Украинцев могут лишить безвиза: стали известны причины15:32
- Украинцев предупредили о новой смс-афере15:12
- «Их просто отодвинули, как презервативы!» Роман Цимбюк высмеял заявление Царева14:42
- У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу 14:09
- Пономарь назвал крупный провал Зеленского: "В Москве открывают шампанское"13:11
- Причастен к пыткам пленных: В Украине отказались судить «прокурора ЛНР»12:51
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео12:26
«Их просто отодвинули, как презервативы!» Роман Цимбюк высмеял заявление Царева
Беглый экс-нардеп Олега Царев заявил, что предателям Украины не дали возможности управлять террористическими «Л/ДНР», передает replyua.net. На эти слова отреагировал украинский журналист Роман Цимбалюк. В частности, в своем видеоблоге на YouTube он напомнил коллаборационисту, что Россия презирает таких, как он, и относится к ним, как к использованным контрацептивам. «Я приехал на Донбасс, потому что никто другой туда не приехал. Если бы в свое время Виктор Федорович Янукович...
Ему настоятельно посоветовали вернуться на Донбасс. Всем, кто приехал сюда, в Российскую Федерацию, отнюдь не бедными людьми, советовали заниматься народным хозяйством этих «республик», вкладывать средства и находиться там, заниматься тем, чем они должны заниматься. Тогда бы вопрос «формулы Штайнмайера» не встал», – сказал Царев в скандальном выступлении, фрагмент которого показал Цимбалюк на своем канале.
Цимбалюк попытался объяснить предателю Украины, почему такие персоны как Янукович или Азаров никогда не получат хоть какого-нибудь влияния в России или на оккупированных ею территориях. «Не знаю, что может встать или упасть у Олега Анатольевича, однако он поднимает очень интересную тему: почему беглая «элита» не может туда (на Донбасс. – Ред.) поехать? В Москве они прекрасно себя чувствуют. Где угодно, но кроме Донецка и Луганска. Все очень просто – в России богатых людей, действительно, очень много, но власть – товар очень лимитированный. И этих беглых «товарищей», конечно же, к ней не допустят», – считает Цимбалюк. «Вообще-то это похоже больше на басню про одно использованное резиновое изделие. Как бы его использовали, а когда стало ненужно – просто выкинули! Потому что вот эту бывшую «политическую элиту» Донбасса здесь в Москве просто презирают. Потому что они спекулировали много лет на темах русского языка, Таможенного союза. Но когда регион захватили россияне, их просто отодвинули. Ну, точно презервативы!», - добавил он.
Теги: Россия, Донбасс, презерватив, Олег Царев
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Тайна "дворцового переворота" в России раскрыта: организатор - "Правый сектор"
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле
- Мнение: Переворот в Луганске ударил по РФ
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО13:55
- В ОРДЛО проверяют готовность больниц к принятию раненых членов НВФ13:32
- Причастен к пыткам пленных: В Украине отказались судить «прокурора ЛНР»12:51
- В Донецке острая нехватка работников ЖКХ11:51
- В районе н.п. Петровское обнаружено безоткатное орудие боевиков «ДНР»10:49
- В ОРДО выросли цены на газ, бензин и дизельное топливо10:30
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным10:08
- Дончане о «дне единства» в ОРДО: Праздник, смысл которого непонятен08:10
- На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины: где велся вражеский огонь07:49
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- Что подарит ноябрь знакам зодиака, которых всю осень преследовали неудачи16:30
- В Украине исчезнут детские дома и интернаты16:12
- Вчера в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда16:00
- Скорая, полиция, пожарные в Украине будут вызываться по-новому: назван номер — один для всех15:48
- Украинцев могут лишить безвиза: стали известны причины15:32
- Украинцев предупредили о новой смс-афере15:12
- У Maruv объяснили её "российскую" награду15:00
- «Их просто отодвинули, как презервативы!» Роман Цимбюк высмеял заявление Царева14:42
- 5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год14:26
- Microsoft перевела работников на четырехдневку14:15
- Что подарит ноябрь знакам зодиака, которых всю осень преследовали неудачи16:30
- 5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год14:26
- У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу 14:09
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео12:26
- Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить09:52
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?16:45
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- Гиркин: жизнь на Донбассе хуже чем в аду — «безнадежная, унылая, грязная клоака»