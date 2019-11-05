«Их просто отодвинули, как презервативы!» Роман Цимбюк высмеял заявление Царева

05.11.2019 14:42

Беглый экс-нардеп Олега Царев заявил, что предателям Украины не дали возможности управлять террористическими «Л/ДНР», передает replyua.net. На эти слова отреагировал украинский журналист Роман Цимбалюк. В частности, в своем видеоблоге на YouTube он напомнил коллаборационисту, что Россия презирает таких, как он, и относится к ним, как к использованным контрацептивам. «Я приехал на Донбасс, потому что никто другой туда не приехал. Если бы в свое время Виктор Федорович Янукович...

Ему настоятельно посоветовали вернуться на Донбасс. Всем, кто приехал сюда, в Российскую Федерацию, отнюдь не бедными людьми, советовали заниматься народным хозяйством этих «республик», вкладывать средства и находиться там, заниматься тем, чем они должны заниматься. Тогда бы вопрос «формулы Штайнмайера» не встал», – сказал Царев в скандальном выступлении, фрагмент которого показал Цимбалюк на своем канале.

Цимбалюк попытался объяснить предателю Украины, почему такие персоны как Янукович или Азаров никогда не получат хоть какого-нибудь влияния в России или на оккупированных ею территориях. «Не знаю, что может встать или упасть у Олега Анатольевича, однако он поднимает очень интересную тему: почему беглая «элита» не может туда (на Донбасс. – Ред.) поехать? В Москве они прекрасно себя чувствуют. Где угодно, но кроме Донецка и Луганска. Все очень просто – в России богатых людей, действительно, очень много, но власть – товар очень лимитированный. И этих беглых «товарищей», конечно же, к ней не допустят», – считает Цимбалюк. «Вообще-то это похоже больше на басню про одно использованное резиновое изделие. Как бы его использовали, а когда стало ненужно – просто выкинули! Потому что вот эту бывшую «политическую элиту» Донбасса здесь в Москве просто презирают. Потому что они спекулировали много лет на темах русского языка, Таможенного союза. Но когда регион захватили россияне, их просто отодвинули. Ну, точно презервативы!», - добавил он.