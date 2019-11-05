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Экс-депутат Рады Жеваго скрывается в одной из стран Европы, - Труба

05.11.2019 17:49
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Экс-депутат Рады Жеваго скрывается в одной из стран Европы, - Труба

Бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго скрывается в одной из стран Европы. 


Об этом Українським Новинам сообщил директор ГБР Роман Труба. 
"В одной из европейских стран", - сказал он, отвечая на вопрос, где сейчас находится Жеваго. Труба не смог уточнить, подало ли ГБР запрос в Интерпол об объявлении его в международный розыск. 

По данным источников Українських Новин, Жеваго находится в Швейцарии. 

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований объявило в розыск экс-депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Жеваго отрицает обвинения ГБР о причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит".

Скрестим пальцы, в надежде, что справедливость восторжествует!


По материалам: https://ukranews.com
 
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