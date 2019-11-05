Как добиться повышения зарплаты

05.11.2019 09:11

По статистике, трое из четырех украинцев работают по найму, и вопрос зарплаты для большинства из них самый главный. Причем как при поиске новой работы, так и при желании повысить стоимость своего труда на старом месте. Очевидно, что это напрямую противоречит желанию традиционного работодателя заплатить поменьше, а от "батрака" получить пользы побольше.

Но все больше становится боссов, которые готовы доплачивать, если работник того стоит. Какими новыми предложениями можно заинтересовать работодателя и как найти компромиссное решение, которое будет взаимовыгодным для обеих сторон, выяснили "Сегодня".

Зарплатные "ножницы"

Специалисты рынка труда отмечают, что разница в желаемой и предлагаемой зарплате в течение года может меняться в разы. Так, по данным исследований сайта robota.ua, за последние 5,5 лет наименьший разрыв был в I квартале 2017 года – 6%. Тогда минимальная зарплата выросла вдвое – до 3200 грн. Разрыв оказался чуть больше в IV квартале 2018 года – I квартале 2019 года (по 8%), когда люди не спешили менять работу в ожидании выборов.

В остальные кварталы 2014-2019 гг. "хотелки" работников превышали щедрость работодателей в среднем на 11-13%, достигнув максимума во II квартале 2017 г. – 20%. По последним данным, соискатели хотят в среднем зарплаты на 17% выше, чем предлагает работодатель.

В то же время эксперты рынка труда подчеркивают, что вовсе незачем менять работу только потому, что все устраивает, кроме зарплаты, ведь вполне реально достичь прибавки на прежнем месте. HR-эксперт Татьяна Пашкина рассмотрела эксклюзивно для сайта "Сегодня" основные варианты действий для разных категорий работников.

"Главное в таких случаях – заинтересовать работодателя предложениями, которые будут выгодны и ему, так как дадут дополнительные доходы, перекрывающие в итоге расходы на повышение вашей зарплаты. То есть надо доказать, что вы можете принести прибыль компании сейчас или в обозримом будущем", – разъяснила нам Пашкина.

По ее словам, чаще всего такая проблема возникает у "белых воротничков", то есть людей, занятых умственным трудом. Потому что, например, в торговле или в производственной сфере это проще: токарь может выточить больше деталей, строитель – положить больше кирпичей, а реализатор на рынке либо будет работать 1,5 смены, а не смену, либо найдет себе работу, где платят больше. У "белых воротничков" все не так очевидно.

Пашкина уверена, что вызвать положительный отклик у босса могут такие предложения работника:

Взять на себя дополнительные обязанности и за это просить прибавку. Например, супервайзер в контакт-центре может дополнительно заниматься подбором персонала;

Убедить в своей перспективности как сотрудника и добиться пересмотра зарплаты после завершения какого-либо инициированного вами проекта. Например, если работник освоит новые элементы программирования, выучит иностранный язык или улучшит его знание, благодаря чему сможет дополнительно участвовать в международном проекте, который позволит компании расширить рынки сбыта или увеличить объемы продаж;

На производстве это может быть увеличение объема выпускаемой продукции без дополнительного расхода сырья, на стройке – внедрение новых технологий, позволяющих строить быстрее или качественнее, или и то, и другое, у менеджера по продажам – увеличение объема продаж за счет перехода от работы с небольшими компаниями к крупным корпоративным проектам;

Для руководителя отдела – умение организовать работу так, чтобы подчиненные смогли больше продать товаров, уменьшилась текучка кадров и компания смогла сэкономить на подборе персонала;

Для пожилых сотрудников, но с большим опытом работы, есть возможность заработать за счет наставничества, обучения молодых людей, пришедших в компанию. И главное – заинтересовать их перспективами, чтоб молодой специалист, набравшись знаний, не ушел "продавать" себя дороже в другом месте;

Вдруг вы чувствуете себя экспертом в своей сфере, договоритесь с ведома руководства о проведении тренингов в других компаниях, то есть "продавайте" свои знания и опыт, приносите деньги своей фирме, а часть заработанного вам выплатят как премию;

Если босс совсем не желает (или не может) дать больше денег, а искать другое место не хочется (работа возле дома, гибкий график и т.п.), есть варианты получения прибавки рабочим временем (выполнил задание – свободен) или работать удаленно. При этом экономится время на дорогу и расходы на транспорт (могут достигать 30-40 грн в день, до 800 грн в месяц).

Что нужно работодателям от работника

Другой кадровый портал hh.ua выяснил, за какие дополнительные навыки работодатели готовы платить больше.

На первом месте среди требований к исполнителям – креативность и умение вести переговоры. Этот навык чаще всего требуют от программистов, маркетологов, риелторов, работников логистики и сферы продаж, пиарщиков. Увы, доплачивать за креативность готовы немного – всего 10-12% оклада;

Для босса важно, чтобы работник умел управлять проектом, который ему поручили, не боялся принимать решения и брать на себя ответственность за результаты работы. За это готовы платить от 30% до 130% оклада того, кто просто выполняет порученное "от сих до сих";

Немного, но все чаще встречаются требования к базовым знаниям программирования и digital skills к экономистам и финансовым работникам.

Для "нецифровых" профессий (экономист, медик, юрист, учитель и т. д.) digital skills – это некий стандартный пакет компетенций, необходимых им как рядовым членам современного сетевого цифрового общества. Информации о том, насколько больше стоит такой работник, пока нет. Но очевидно, что в условиях цифровизации мира, к которой постепенно подключается и Украина, создавшая Министерство цифровой трансформации, такие умения все больше будут востребованы.

Могут быть сложности

Сотрудники HR-служб осторожно оценивают такие инициативы работников и не уверены, что просьбы сразу будут удовлетворены. По словам HR-менеджера Анастасии Зозули, это происходит по-разному в крупных и небольших бизнес-структурах.

"Большие известные компании, прежде всего с иностранными инвестициями, регулярно заказывают исследования по "срезу" зарплат на рынке труда по тем или иным специальностям, дабы понять, платят они своим сотрудникам больше рыночного, меньше или столько же, и при возможности корректируют зарплату до конкурентной или чуть выше, – говорит Зозуля. – Инициативы отдельных сотрудников также приветствуются, но у работника должен быть четкий бизнес-план, что в итоге получит компания, тогда такое предложение может быть рассмотрено. Также мы отслеживаем эффективность труда персонала, если человек не справляется, ему могут уменьшить зарплату или уволить".

Начальник отдела управления персоналом частной фирмы, занимающейся логистикой, Павел Алексюк говорит, что в небольшом коллективе (50-70 сотрудников) сразу видно, кто как работает. По его словам, прибавку к зарплате просят многие и регулярно, но в каждом отдельном случае вопрос решается по-разному. Например, сотруднику могут в ответ предложить выполнять дополнительную работу за доплату к его заработку, а могут и отказать.

Наконец, сами руководители утверждают, что стараются стимулировать инициативу и креативность сотрудников, но дельные предложения от них бывают нечасто и, как правило, сводятся к разовым проектам.

"Чаще всего пиар-служба или аналитики находят клиентов, которым нужно сделать какие-то исследования, и передают их тем, кто занимается продажами. При успешной реализации договора, тот, кто его "принес", получает премию. Также в последний год разрешаем 2-3 дня в неделю части сотрудников работать удаленно. Но только тем, кто доказал, что может самостоятельно организовать свою работу и это не ухудшит конечный результат, ", – рассказал нам директор консалтинговой компании Сергей Кузнецов.

Как видим, "спасение утопающих – дело рук самих утопающих" – как правило, бизнес поощряет инициативу работников, готов им платить больше, но за реальный результат. Поэтому, прежде чем идти к руководству с прошением о прибавке к зарплате, стоит трезво оценить свои силы, дабы не остаться разочарованным. Если же ваш нынешний босс не любит инициативных, то, возможно, стоит задуматься о смене работы?