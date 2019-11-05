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Зеленский поручил Минздраву усовершенствовать систему экстренной медпомощи

05.11.2019 21:06
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Президент Владимир Зеленский поручил Министерству здравоохранения усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Во время встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров в Офисе Президента Зеленский заявил, что считает необходимым, чтобы до 31 января 2020 года Министерство здравоохранения усовершенствовало работу системы экстренной медицины и до февраля обеспечило функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации.
Также Президент подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Президент также поручил министру образования и науки Анне Новосад до конца года сформировать законодательную основу для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и обеспечить запуск работы Национального фонда исследований.

Кроме того, глава государства считает необходимым, чтобы Министерство культуры, молодежи и спорта до конца года разработало законопроект об информационном пространстве Украины.



Теги: Украина, закон, Зеленский
 
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