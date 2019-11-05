МВФ может задержать транши для Украины из-за отношений Зеленского и Коломойского

05.11.2019 09:32

Ранее планировавший оказать финансовую помощь Украине МВФ, отложил принятое решение из-за возможной неспособности президента страны Владимира Зеленского, связанной с возвратом миллиардов долларов, выведенных из украинских банков, включая Приватбанк.

Об этом сообщает на The Wall Street Journal, передает donpress.

Издание отмечает:

«Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ — Игорь Коломойский, магнат и поклонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский и еще один бизнесмен владели по 45% акций крупнейшего в Украине финансового учреждения, Приватбанка, до его национализации».

Кроме того, фонд возможно задержит и последующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского пытается вернуть около $ 15 млрд, выведенных из более чем 100 банков за последнее десятилетие. The Wall Street Journal пишет:

«Коломойский, один из самых богатых людей Украины, активно поддерживал Зеленского во время его президентской кампании. Коломойский вернулся в Украину из эмиграции в мае после того, как Зеленский выиграл борьбу за президентский пост, и с тех пор публично встречался с президентом. По словам людей, знакомых с переговорами Фонда с Украиной, МВФ пристально следит за их отношениями».