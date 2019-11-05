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НБУ повысил официальный курс гривны на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD

05.11.2019 17:59
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НБУ повысил официальный курс гривны на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD
Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 ноября, на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.


Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3188,9327
100 долларов США 2471,9467
100 швейцарских франков 2494,4006
1000 иен 227,0806
10 российских рублей 3,9083
100 евро 2746,0856

 
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