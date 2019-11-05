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НБУ повысил официальный курс гривны на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD
05.11.2019 17:59
Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 ноября, на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
|Официальный курс
|100 фунтов стерлингов
|3188,9327
|100 долларов США
|2471,9467
|100 швейцарских франков
|2494,4006
|1000 иен
|227,0806
|10 российских рублей
|3,9083
|100 евро
|2746,0856
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