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Стрелков удивил признанием после Донбасса: "Украина своих не сдает"

05.11.2019 20:05
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Стрелков удивил признанием после Донбасса: "Украина своих не сдает"

Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин сделал неожиданное признание о том, что "Украина своих не сдает".

В эфире одного из российских интернет-каналов Стрелков рассказал, чем Украина отличается от России, передает Диалог.UA.

В процессе разговора он заявил, что после того, как Россия сдаст Украине Донбасс, следующим на очереди будет Крым. По его мнению, на оккупированном полуострове сразу поднимут голову украинские патриоты и проукраинское местное население, которое выступит за возвращение в состав Украины. Они сделают это смело, поскольку Украина в будущем вытащит их. "Украина своих не сдает, Украина своих вытаскивает", - неожиданно заявил Стрелков в прямом эфире. По его мнению Украина вытаскивает даже отъявленных преступников. После выслушанной аргументации со Стрелковым согласился и его партнер по эфиру Максим Калашников.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, население, патриоты, Стрелков, Гиркин
 
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