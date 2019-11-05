Стрелков удивил признанием после Донбасса: "Украина своих не сдает"

05.11.2019 20:05

Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин сделал неожиданное признание о том, что "Украина своих не сдает".

В эфире одного из российских интернет-каналов Стрелков рассказал, чем Украина отличается от России, передает Диалог.UA.

В процессе разговора он заявил, что после того, как Россия сдаст Украине Донбасс, следующим на очереди будет Крым. По его мнению, на оккупированном полуострове сразу поднимут голову украинские патриоты и проукраинское местное население, которое выступит за возвращение в состав Украины. Они сделают это смело, поскольку Украина в будущем вытащит их. "Украина своих не сдает, Украина своих вытаскивает", - неожиданно заявил Стрелков в прямом эфире. По его мнению Украина вытаскивает даже отъявленных преступников. После выслушанной аргументации со Стрелковым согласился и его партнер по эфиру Максим Калашников.