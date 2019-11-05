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У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу

05.11.2019 14:09
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У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу

Завершить военный конфликт на Донбассе можно только дипломатическим путем с прямыми переговорами с Россией в «нормандском формате», но удастся ли президенту Украины Владимиру Зеленскому договориться с российской стороной пока неясно. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев, пишет ДонПресс.

В частности, он отметил:
«Именно для того, чтобы произошла встреча в „нормандском формате“ сейчас и направляет свои усилия Владимир Зеленский. Другой вопрос, сможем ли мы прийти к согласию с россиянами».
Потураев считает, «формулу Штайнмайера» «фомкой, которой можно взломать „нормандский формат“». Он добавил, что Украина вынуждена вести борьбу:
«Борьба за победу — это борьба за возвращение людей, территорий, полноценная реинтеграция».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, договор
 
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