Украинцев предупредили о новой смс-афере

05.11.2019 15:12

В Украине появилась новая схема «развода» людей, которые продают свои вещи на сайте объявлений OLX, передает Хроника.инфо.

О подлой афере сообщили в Telegram-канале «Киев Оперативный». Обманывают украинцев при помощи фальшивых СМС о зачислении на счет денег.

Мужчина, который чуть не стал жертвой аферистов, пытался продать телефон стоимостью 18 тысяч гривен. К нему обратился покупатель с просьбой отправить таксистом телефон в Винницу якобы к дню рождения сестры. О переводе денег договорились сразу после приезда таксиста.

«Буквально через час приехал «таксист» на Chevrolet. Когда я сел в машину – мне сразу же пришла СМС на номер о зачисление 18 000 грн с абсолютно «левого номера». Проверил через «Приват 24″ –денег не оказалось!» – рассказал продавец.

Он призвал людей быть осторожными.