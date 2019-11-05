В Украину возвращается бабье лето: потеплеет до + 20, - прогноз

05.11.2019 08:51

Местами температура воздуха днем будет достигать плюс 20 градусов тепла. Очередное потепление в Украине началось 4 ноября и продлится вплоть до 10 ноября. Как говорят синоптики, в страну пришло ноябрьское бабье лето.

Ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал , что по прогнозам, потепление продержится в ноябре неделю, а дальше по погоде будет видно, сообщает Диалог.UA.

Потепление, которое началось по всей территории Украины, связано с теплой воздушной массой, которая пришла в страну со Средиземного моря. "В связи с мощным потоком южного ветра температуры будут подниматься даже до +20 по Украине", – спрогнозировал синоптик. Он добавил, что днем хорошая плюсовая температура будет не только на юге Украины, но и в центре. Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже нуля.