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Вчера в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда

05.11.2019 16:00
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Вчера в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда

По данным Центральной Геофизической обсерватории, вчера после полудня в Киеве столбик термометра поднялся до +17,6°С, что на 2,7°С выше предыдущего максимального значения для этого дня, зафиксированного в 1957 году, сообщает НВ.
Кроме того, среднесуточная температура составила +12,9°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1996 года.
Также температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3°С. Показатель повторил рекорд за последние 137 лет наблюдений.
По климатическим данным такие показатели соответствуют 21 сентябрю.



Теги: Киев, температура, погода, тепло, рекорд
 
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