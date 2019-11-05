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Зеленский считает необходимым создать военную полицию
Президент Владимир Зеленский считает необходимым создать военную полицию и до конца текущего года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.
Во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством Зеленский поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины. В частности, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должна быть создана военная полиция.
Также Президент считает необходимым, чтобы до конца текущего года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы "Е-ветеран".
Глава государства поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца 2019 года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.
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