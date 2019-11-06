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Генпрокуратура назначила врио прокурора Запорожской области Маслюка
06.11.2019 20:18
Генеральная прокуратура назначила временно исполняющим обязанности прокурора Запорожской области Александра Маслюка.
Об этом стало известно в среду на представлении замначальника полиции области при участии представителей облпрокуратуры, передают Українськi Новини.
Маслюк работает заместителем прокурора Запорожской области - начальником управления представительства интересов государства в суде.
Сейчас в руководстве облпрокуратуры работают первый заместитель и 3 заместителя прокурора.
Источник: ukranews.com
Теги: Донбасс, прокурор, Запорожская область, Генпрокуратура
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