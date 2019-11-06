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Михаил Ткач: "Мы будем снимать их на пляжах, мы будем снимать их на побережьях..."

06.11.2019 16:03
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Михаил Ткач: "Мы будем снимать их на пляжах, мы будем снимать их на побережьях..."

"Мы будем снимать их на пляжах, мы будем снимать их на побережьях, мы будем снимать их в полях и на улицах, мы будем снимать их на холмах, и мы никогда не сдадимся", - заявил на парламентский слушаниях относительно безопасности работы журналистов журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач.

Таким образом, перефразируя фразу Уинстона Черчилля, он обратился к тем, кому неприятны расследования, которые проводят журналисты.
Он также перечислил ряд нападений на съемочную группу его программы со стороны правоохранительных органов и охранных служб, в том числе при попытке заснять визит на день рождения к Юрию Луценко тогдашнего Президента Петра Порошенко, прилет из Москвы нынешнего депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, и назвал недопустимой публикацию персональных данных журналистов.
Ткач добавил, что власть и при Президенте Викторе Ющенко и при последующих президентах – Викторе Януковиче и Петре Порошенко - воспринимала журналистов как угрозу, и поведение руководителей государства воспринималось чиновниками на местах как руководство к действию.
"Если Президент Зеленский может защищать своего пресс-секретаря за то, что она обеспечит ему комфортное пространство, то почему глава сельсовета не может вести себя как Юлия Мендель?", - сказал Ткач.
Он добавил, что не требует от власти дополнительной защиты журналистов, он требует соблюдения закона.

Источник:  ukranews.com 



Теги: Донбасс, безопасность, журналист
 
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