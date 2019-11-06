«Мы относимся к людям, как к скоту, а потом хотим, чтобы они уважали власть и Украину»: Зеленский возмутился ситуацией на оборонных предприятиях

06.11.2019 17:03

Владимир Зеленский заявил сегодня журналистам, что он просто шокирован увиденным на оборонных предприятиях в Харьковской области. По словам президента, к людям относятся, как к скоту, а затем хотят, чтобы они уважали власть и Украину, сообщает replyua.net.



Владимир Зеленский подчеркнул, что он просто в шоке от увиденного на оборонных предприятиях, расположенных на территории Харьковской области. Президент сообщил, что, по словам директора завода имени Малышева, предприятие, начиная с 2009 года, выпустило для Украины всего лишь один танк. При этом в советские времена этот завод делал 900 танков в год.



Также глава государства обратил внимание и на такую серьезную проблему, как задолженности по зарплатам. Долги очень большие, а людям платят минимум. На авиационном заводе, например, платят 3,5 тысячи гривен. Зимой работники работали в помещении, температура в котором было около нуля градусов. Зеленский подчеркнул, что мы относимся к людям, как к скоту, а затем хотим, чтобы они уважали власть и Украину, и никуда из страны не уезжали, а работали здесь.