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НАБУ начало расследовать возможную госизмену и хищение госсредств Кличко и его замами

06.11.2019 13:00
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НАБУ начало расследовать возможную госизмену и хищение госсредств Кличко и его замами

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о возможной государственной измене и хищении государственных средств мэром Киева Виталием Кличко и его 2 заместителями во время застройки столицы.


Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.
Дело открыто во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября.
"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в ответе НАБУ.
Ранее в суд поступила жалоба на НАБУ о бездействии касательно начала расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) , ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса.
К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.
18 октября суд рассмотрел жалобу и обязал НАБУ открыть дело по этим фактам.



Теги: Донбасс, суд, мэр, Кличко, НАБУ
 
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