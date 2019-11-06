Осторожно! В Украину идет грипп-убийца

06.11.2019 10:10

С первыми холодами в Украину пришел и грипп. Только за последнюю неделю октября, по данным МОЗ, гриппом и ОРВИ заболело более 155 тысяч человек.

Медики прогнозируют две волны эпидемии гриппа – в декабре и в конце января – начале февраля. Причем в этом сезоне будут вирусы-мутанты, от которых у украинцев нет иммунитета. Как спастись от болезни – читайте в материале OBOZREVATEL.

Нас ожидает серьезный грипп

Фишкой зимнего сезона считается грипп. В этом году в Украину, по мнению врачей, могут прийти штаммы А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Причем опасны они тем, что за последнее время сильно мутировали, поэтому у нас нет к ним иммунитета.

В Украину придут штаммы-мутанты

"В отличие от прошлогодней эпидемии, главенствовать теперь будут сразу два штамма заболевания – типа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Оба они отличаются от предшественников по антигенной и генетической структуре. То есть ни у кого из нас нет иммунитета к этим вирусам", – говорит заведующая отделением респираторных вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Алла Мироненко.

Грипп опасен для молодых и людей среднего возраста

В прошлом сезоне в Америке от гриппа Н3N2 скончалось 80 тысяч человек. Дело в том, что США не были готовы к тому, что именно эти штаммы будут преобладать, и людей прививали от других видов гриппа.

Эти штаммы гриппа опасны тем, что дают осложнения в виде пневмонии и способны привести к летальному исходу. Например, Brisbane более опасен для молодых и людей среднего возраста. Он характеризуется быстротекущим воспалительным процессом. Kansas способен вызвать бактериальное осложнение.

Главная защита от гриппа – прививка

Грипп начнет активно циркулировать в конце ноября, а вот его пики придутся на конец декабря и конец января – начало февраля. В целом же сезон гриппа продлится до конца марта.

В Европу вирус пришел еще в начале октября. Сообщается о случаях заболевания в Латвии и Польше. Причем уже есть осложнения в виде гриппозной пневмонии.

Как защититься от гриппа

Единственной защитой от гриппа может быть только прививка. Даже если вы все-таки подхватите вирус, то перенесете болезнь намного легче. Врачи рекомендуют делать прививку до ноября, либо до начала активной фазы гриппа. Правда, можно вакцинироваться уже во время эпидемии, главное, чтобы вы были здоровы в день прививки.

Врачи советуют успеть сделать прививку до начала эпидемии

Если же вы пропустили вакцинацию, то стоит подумать о защите от инфекций. По совету врача, принимайте витамины и средства, повышающие иммунитет. В период эпидемии употребляйте в пищу лук и чеснок. Старайтесь избегать людных мест, носите защитную маску. Также для защиты врачи советуют смазывать слизистые носа оксолиновой мазью. Увлажняйте воздух в помещении, промывайте нос после возвращения с улицы. Если дома кто-то заболел гриппом, то сразу начинайте прием противовирусных препаратов.

Как отличить грипп от ОРВИ

И помните, грипп можно отличить от обычной простуды или ОРВИ.

"Грипп всегда начинается внезапно с поднятия температуры до 39-40 градусов. Она может держаться 3-4 дня, а то и больше. ОРВИ начинается тоже быстро, но не так резко, и температура при этом может подняться до 38 и выше. При гриппе человека сильно морозит, болит голова, есть боль вокруг глазных яблок, ломит мышцы. При ОРВИ человек чувствует усталость. При гриппе насморк может появиться на 2-3 день уже как осложнение. А при ОРВИ и простуде в первый же день, причем чихание для гриппа нехарактерно, оно чаще сопровождает ОРВИ и простуду", – говорит семейный врач Ярослав Совенко.