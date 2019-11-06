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Пенсии и справки через мобильный телефон: Зеленский выдвинул требования

06.11.2019 07:27
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Пенсии и справки через мобильный телефон: Зеленский выдвинул требования

Президент Владимир Зеленский требует от чиновников запустить «государство в смартфоне» до конца этого года

«Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 года ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения. Министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить внедрение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица», — говорится в обращении.

Зеленский требует, чтобы до 31 января следующего года чиновники совершенствовали систему экстренной медицины.

Кроме того, министр образования Анна Новосад обязана будет до конца года обеспечить запуск работы Национального фонда исследований.

Источник:  politeka.net 



Теги: Донбасс, мобильный телефон, пенсии, Зеленский
 
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