«Переговоры в русском стиле»: в «Нафтогазе» высмеяли слова Пескова по транзиту газа

06.11.2019 10:48

Национальная компания «Нафтогаз» высмеяла вчерашнее заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о якобы невозможности сейчас вести переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа, передает replyua.net.

«Все сводится к такому заявлению спикера Путина Пескова: «Никаких переговоров о транзитной сделке, пока мы не прекратим принудительное исполнение 3 млрд. долларов в рамках завершенного арбитража и не откажемся от других претензий в Стокгольме». Добро пожаловать на коммерческие переговоры в русском стиле», – сказано в сообщении «Нафтогаза» в микроблоге Twitter.