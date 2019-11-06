Реформа медицины: Скалецкая рассказала, когда ждать "Европу в Украине"

06.11.2019 13:40

Министр здравоохранения Звездная Скалецкая сообщила о правительственном заседании Комитета ассоциации Украина-ЕС вместе с коллегами из Евросоюза. Обсуждали выполнение соглашения об ассоциации.

Скалецкая провела ряд двусторонних встреч, на которых министр представила видение правительством процесса трансформации системы здравоохранения в Украине. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в этом направлении с ЕС.

Министр Зоряна Скалецкая обсудила возможность сотрудничества с Комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Витянисом Андрюкайтисом. Скалецкая написала, что "Европейский союз готов оказывать экспертную помощь и делиться лучшими практиками".

Кроме того, министр здравоохранения сообщила о встрече с руководителем Группы поддержки Украины в Европейской Комиссии Питером Вагнером. Стороны провели беседу на тему возможных направлений поддержки наших реформ, развития способности наших экспертов и поддержки коммуникационной составляющей в системе здравоохранения.

Зоряна Скалецкая отметила особенно плодотворный разговор с депутатом Европейского парламента Виолой фон Крамон-Таубадель, которая является заместителем Главы делегации ЕП в Парламентский Комитет Ассоциации Украина-ЕС.

"Обсудили европейские подходы к трансформации системы здравоохранения. Приятно, что наши европейские партнеры внимательно следят за нашей реформой, понимают вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, и готовы к конструктивному диалогу и поддержке нас на этом непростом пути" Зоряна Скалецкая

Скалецкая отметила, что трансформация системы здравоохранения повсюду была сложной, длительной и часто не популярной, об этом свидетельствует опыт многих стран ЕС.

"Я часто слышала, что в ЕС нет единой модели здравоохранения и невозможно скопировать для Украины какую-то существующую модель. Опыт стран ЕС свидетельствует, что трансформация системы здравоохранения повсюду была сложной, длительной и, к сожалению, часто не популярной. Важным выводом стало то, что нам критически необходимо построить хорошую координацию между многими министерствами, с чем я очень согласна" Зоряна Скалецкая

Зоряна Скалецкая резюмировала, что "Совет ассоциации суммирует наработки 2019 и определит наши общие с ЕС задачи на 2020 год".

Источник: znaj.ua