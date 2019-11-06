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Реформа медицины: Скалецкая рассказала, когда ждать "Европу в Украине"
Министр здравоохранения Звездная Скалецкая сообщила о правительственном заседании Комитета ассоциации Украина-ЕС вместе с коллегами из Евросоюза. Обсуждали выполнение соглашения об ассоциации.
Скалецкая провела ряд двусторонних встреч, на которых министр представила видение правительством процесса трансформации системы здравоохранения в Украине. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в этом направлении с ЕС.
Министр Зоряна Скалецкая обсудила возможность сотрудничества с Комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Витянисом Андрюкайтисом. Скалецкая написала, что "Европейский союз готов оказывать экспертную помощь и делиться лучшими практиками".
Кроме того, министр здравоохранения сообщила о встрече с руководителем Группы поддержки Украины в Европейской Комиссии Питером Вагнером. Стороны провели беседу на тему возможных направлений поддержки наших реформ, развития способности наших экспертов и поддержки коммуникационной составляющей в системе здравоохранения.
Зоряна Скалецкая отметила особенно плодотворный разговор с депутатом Европейского парламента Виолой фон Крамон-Таубадель, которая является заместителем Главы делегации ЕП в Парламентский Комитет Ассоциации Украина-ЕС.
"Обсудили европейские подходы к трансформации системы здравоохранения. Приятно, что наши европейские партнеры внимательно следят за нашей реформой, понимают вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, и готовы к конструктивному диалогу и поддержке нас на этом непростом пути"
Скалецкая отметила, что трансформация системы здравоохранения повсюду была сложной, длительной и часто не популярной, об этом свидетельствует опыт многих стран ЕС.
"Я часто слышала, что в ЕС нет единой модели здравоохранения и невозможно скопировать для Украины какую-то существующую модель. Опыт стран ЕС свидетельствует, что трансформация системы здравоохранения повсюду была сложной, длительной и, к сожалению, часто не популярной. Важным выводом стало то, что нам критически необходимо построить хорошую координацию между многими министерствами, с чем я очень согласна"
Зоряна Скалецкая резюмировала, что "Совет ассоциации суммирует наработки 2019 и определит наши общие с ЕС задачи на 2020 год".
Источник: znaj.ua
Теги: Украина, Донбасс, Европа, здравоохранение, медицина
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