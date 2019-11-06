Украинцам поднимут прожиточный минимум в два раза

06.11.2019 22:10

Министр социальной политики Соколовская Юлия обещает повышение прожиточного минимума в два раза.

Так, систему, когда прожиточный минимум привязан к зарплатам, выплатам, штрафам и платежам, министр считает устаревшей и неактуальной.

По ее мнению прожиточный минимум перестал быть фактором бедности.

Соколовская сообщает, что проект закона подготовлен и будет вынесен на рассмотрение в ВР уже завтра.

Так, в Министерстве соцполитики считают, что целесообразно повысить прожиточный минимум до 4 тысяч гривен.

Соколовская говорит, что вопрос уже рассматривался на заседании профильного комитета.

По словам Алексея Гончарука, задача правительства на ближайшие пять лет - преодолеть бедность. Сообщается, что будет разработана программа для украинцев, имеющих статус малообеспеченных.

Политик говорит, что прожиточный минимум в Украине просто "неадекватный" и на него нельзя выжить.

Источник: kr24.com.ua