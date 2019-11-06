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Украинцам поднимут прожиточный минимум в два раза
Министр социальной политики Соколовская Юлия обещает повышение прожиточного минимума в два раза.
Так, систему, когда прожиточный минимум привязан к зарплатам, выплатам, штрафам и платежам, министр считает устаревшей и неактуальной.
По ее мнению прожиточный минимум перестал быть фактором бедности.
Соколовская сообщает, что проект закона подготовлен и будет вынесен на рассмотрение в ВР уже завтра.
Так, в Министерстве соцполитики считают, что целесообразно повысить прожиточный минимум до 4 тысяч гривен.
По словам Алексея Гончарука, задача правительства на ближайшие пять лет - преодолеть бедность. Сообщается, что будет разработана программа для украинцев, имеющих статус малообеспеченных.
Политик говорит, что прожиточный минимум в Украине просто "неадекватный" и на него нельзя выжить.
Источник: kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, прожиточный минимум, повышение
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