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«Услышьте меня». Люди в Харькове перекрыли дорогу кортежу Зеленского (ВИДЕО)

06.11.2019 18:20
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«Услышьте меня». Люди в Харькове перекрыли дорогу кортежу Зеленского (ВИДЕО)

В среду, 6 ноября, в Харькове горожане перекрыли выезд кортежу президента Владимира Зеленского.

В результате глава государства вышел, чтобы пообщаться с харьковчанами. Люди просили не сносить рынок "Барабашово", через который намерены провести новую дорогу. Видео с инцидентом опубликовали в сети.

Зеленский рассказал, что знаком с ситуацией и уже поручил это дело новому главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.

"Услышьте меня. Он работает только 10 минут, он разберется", – ответил президент и скрылся за охраной в авто.

Горожане провожали Зеленского выкриками "молодец", пытаясь передать ему подарки.



Теги: Донбасс, президент, Харьков, Зеленский
 
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