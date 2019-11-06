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Зеленский назначил адвоката Мака внештатным советником

06.11.2019 08:00
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Зеленский назначил адвоката Мака внештатным советником

Президент Владимир Зеленский назначил адвоката Эндрю Романа Мака внештатным советником.


Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.
Президент назначил Мака указом №807 от 5 ноября.
"Назначить Эндрю Романа Мака Советником Президента Украины, вне штата (по согласию)", - сказано в нем.
Мак родился в Нью-Йорке, свидетельство адвоката получил от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году.
В 2010 году газета Kyiv Post включила его в список самых успешных эмигрантов в Украине.
По данным журналистов, в 2002 году Мак был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании.
Он намеревался остаться в Украине на два года, но затем, в 2004 году, ему предложили сотрудничество с компанией Magisters.
По его словам, Оранжевая революция заставила его остаться в Украине на более долгий срок.
Мак также работал в адвокатском объединении "Юридическая фирма" АСТЕРС "в Киеве.
Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил юриста Дарью Свиридову первым заместителем постоянного представителя Президента в Крыму.



Теги: Донбасс, президент, адвокат, назначение, Зеленский
 
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