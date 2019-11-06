Зеленский поручил до конца года автоматизировать назначение пенсий

06.11.2019 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 ноября, во время встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров, поручил до конца текущего года ввести назначение пенсий через мобильное приложение, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Корреспондент.net.

Соответствующий сервис должен будет обеспечить получение справок и назначение пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица в органы соцзащиты.