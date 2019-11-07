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Ляшко подрался с Герусом: "Олежка взялся за свое"

07.11.2019 07:32
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Ляшко подрался с Герусом: "Олежка взялся за свое"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал на председателя парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.

Об этом сообщил известный украинский журналист и политический эксперт Юрий Романенко на личных страницах в социальных сетях.

"Олежка взялся за свое. Только вилы забыл", - говорится в сообщении Романенко.

На видео видно, что Ляшко на повышенных тонах говорит Геруса, причем последний выглядел довольно растерянным.

Осторожно, на видео нецензурная лексика.

Сам Ляшко также опубликовал видео разговора с Герусом на личной странице в социальной сети facebook. "Сегодня случайно увидел в ЗОДі "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - через измену Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана!", - написал Ляшко в заметке под видео.

Источник:  znaj.ua 



Теги: Донбасс, драка, Олег Ляшко
 
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