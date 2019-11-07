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Ляшко подрался с Герусом: "Олежка взялся за свое"
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал на председателя парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.
Об этом сообщил известный украинский журналист и политический эксперт Юрий Романенко на личных страницах в социальных сетях.
"Олежка взялся за свое. Только вилы забыл", - говорится в сообщении Романенко.
На видео видно, что Ляшко на повышенных тонах говорит Геруса, причем последний выглядел довольно растерянным.
Осторожно, на видео нецензурная лексика.
Сам Ляшко также опубликовал видео разговора с Герусом на личной странице в социальной сети facebook. "Сегодня случайно увидел в ЗОДі "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - через измену Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана!", - написал Ляшко в заметке под видео.
Источник: znaj.ua
Теги: Донбасс, драка, Олег Ляшко
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