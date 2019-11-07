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Украинцев будут штрафовать за перевозку детей без автокресла
07.11.2019 08:10
Глава государства получил документ о штрафах автомобилистов на подпись.
Так, идет речь о новых правилах перевозки детей в автомобиле. Теперь для транспортировки на машине ребенка нужно автокресло. За нарушение закона водителю грозит штраф в размере 510 гривен, 850 - за повторное.
Дмитрий Разумков, глава ВР, одобрил законопроект 5 ноября.
Теперь за перевозку детей не по правилам автомобилисту грозит административная ответственность.
Так, депутаты Верховной Рады поддержали законопроект #1150, в первом чтении за него проголосовало 323 нардепа 29 октября.
В профильном комитете сообщили о необходимости введения правок в проект закона, депутаты поддержали такое решение.
Источник: kr24.com.ua
Теги: Донбасс, дети, штраф, автокресло
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