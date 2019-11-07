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В Минсоцполитики назвали средний размер коммунальных субсидий и льгот за октябрь
Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 грн, при этом размер льготы, в среднем, составил 418 грн. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, передает УНН.
Он подчеркнул, что с 1 октября в Украине стартовала монетизация льгот, которая даст возможность получить выплаты "живыми деньгами". С учетом механизма монетизации субсидий, которая стартовала в начале 2019 года, у украинцев появится больше стимулов для экономного потребления ресурсов и больше возможностей экономии - поскольку сэкономленные деньги по льготам и субсидиям "можно положить себе в карман".
"В проекте бюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн. Этой суммы хватит на всех, кому нужна государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг", - резюмировал замминистра.
Теги: субсидия, коммунальные услуги, октябрь
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