В Минсоцполитики назвали средний размер коммунальных субсидий и льгот за октябрь

07.11.2019 17:00

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 грн, при этом размер льготы, в среднем, составил 418 грн. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, передает УНН.

Он подчеркнул, что с 1 октября в Украине стартовала монетизация льгот, которая даст возможность получить выплаты "живыми деньгами". С учетом механизма монетизации субсидий, которая стартовала в начале 2019 года, у украинцев появится больше стимулов для экономного потребления ресурсов и больше возможностей экономии - поскольку сэкономленные деньги по льготам и субсидиям "можно положить себе в карман".

"В проекте бюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн. Этой суммы хватит на всех, кому нужна государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг", - резюмировал замминистра.