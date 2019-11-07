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ВНО-2020: опубликованы правила и образцы тестовых заданий
УЦОКО обнародовал структуру, количество и типы тестовых заданий, время выполнения работы и систему начисления баллов.
Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) обнародовал правила, по которым будет проводиться внешнее независимое тестирование (ВНО) в 2020 году. В соответствующем разделе на официальном сайте УЦОКО опубликована информация о тестировании по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, биологии, географии, физике, химии и четырем иностранным языкам. В частности, раскрыта структура, количество и типы заданий, схемы начисления баллов и названо время выполнения тестовых заданий.
Обязательное тестирование по украинскому языку и литературе, которое состоится 26 мая, будет состоять из 58 заданий: 33 по языку, 24 по литературе и одного открытого задания с развернутым ответом. Тест по математике будет включать 35, по физике – 38, а по химии – 52 задания. ВНО по этим предметам состоится 21, 28 мая и 15 июня соответственно. На выполнение тестов абитуриентам дадут по 180 минут.
Тестирование по остальным предметам будет длиться на полчаса меньше – по 150 минут. На ВНО по истории Украины, которое абитуриенты будут писать 4 июня, им предоставят 60 заданий: 30 из них будут касаться истории от древнейших времен до конца 19 века, 30 – истории Украины в 20-21 веках.
Тестирование по биологии и географии состоится 9 и 11 июня и будет включать 50 и 54 задания соответственно.
ВНО по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам запланировано на 1 июня. Тестовые работы по всем иностранным языкам будут включать по 59 заданий: 16 по аудированию, 22 – по чтению, 20 – по использованию языка и одно письменное задание с открытым развернутым ответом.
Максимально возможная оценка для всех предметов, как обычно, составит 200 баллов.
Источник: zn.ua
Теги: Донбасс, образование, тестирование, ВНО, обучение
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