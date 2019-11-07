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Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления в аренду иностранцам имущества
Президент Владимир Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления иностранцам в аренду имущества.
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.
Существенные изменения в имущественном состоянии задекларированы Зеленским 6 ноября.
Согласно декларации, 28 октября Президент получил 902 454 гривны дохода от предоставления в аренду имущества (какого именно - не указано) иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.
За 2017 год Зеленский задекларировал 7,3 млн гривен доходов, сбережения на более чем 23,2 млн гривен, автомобиль Range Rover, квартиру супруги в Ялте (аннексированный Россией Крым), аренду совместно с женой квартиры в Великобритании и квартиру в Киеве, собственником которой является кипрская компания.
За 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен доходов, а его супруга Елена - 4,9 млн гривен доходов.
По материалам: ukranews.com
Теги: политика, декларация
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